Surpriza uriasa! Armata vrea antrenor din OLANDA! Cu cine discuta acum CSA

La finalul lunii, CSA Steaua isi propune sa anunte numele noului antrenor al echipei de fotbal.

Directorul tehnic Marius Lacatus a purtat discutiile pentru a stabili numele celui care trebuie sa conduca CSA. 5 nume sunt acum pe lista. Toate sunt ale unor fosti jucatori stelisti. Doi dintre candidatii cu cele mai mari sanse sunt Basarab Panduru si George Ogararu. Sustinut si de fanii de la Peluza Sud, Ogararu pare sa aiba un avantaj in acest moment.

Antrenor la echipa a doua a lui Ajax, Ogararu a mai lucrat in Romania la U Cluj, in sezonul 2014 - 2015. S-a intors apoi in Olanda si a intrat in staff-ul lui Ajax. Lui Ogararu i se promite incredere totala si timp pentru a construi echipa. Obiectivul Stelei CSA va fi promovarea in liga a 3-a inca din primul sezon dupa crearea ei. Clubul isi propune sa ajunga in prima liga pana in 2020, cand noul stadion Ghencea va fi inaugurat.