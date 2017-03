Surdu a ajuns la echipa din cartierul TERORISTILOR! Incredibil: unde a ajuns sa joace dupa ce a plecat de la ASA

Romeo Surdu a plecat in aceasta iarna de la ASA Tg. Mures.

Atacantul de 33 de ani a semnat cu RWD Molenbeek, lider in liga a 4-a din Belgia. Molenbeek este echipa cartierului devenit celebru in toata lumea dupa atentatele teroriste de la Bruxelles, de anul trecut. Mai multi dintre tinerii radicalizati care au fost retinuti in urma exploziilor de pe aeroportul din Bruxelles proveneau din aceasta suburbie a capitalei.