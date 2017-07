"Suntem pregatiti de campionat si Champions League!" Anuntul facut de Dica despre starea lui Alibec

Dica a anuntat care va fi antrenorul din teren al Stelei in sezonul viitor.

Steaua a incheiat cel de-al doilea cantonament din Olanda, urmand sa revina in tara inainte de startul noului sezon. Steaua joaca in prima etapa in weekendul viitor cu FC Voluntari.

"Denis de 2 zile a intrat in pregatire cu echipa. Astazi am vorbit cu el si i-am spus ca va evolua 30 de minute. Speram usor-usor sa-si revina la forma pe care a aratat-o campionatul trecut. Nu este usor pentru ca el are o luna de cand s-a accidentat, noi avem rabdare cu el si speram sa fie cat mai repede 100%.



Eu consider ca suntem pregatiti. Stiu foarte bine ce am facut in aceasta perioada si am incredere in baieti ca vom avea evolutii foarte bune.



(Pintilii) Este un jucator de echipa nationala, astazi a fost jucatorul cel mai in varsta de pe teren, este normal sa am discutii individuale cu el dar si cu ceilalti am discutii individuale. Indiferent daca au 18 ani sau 30 de ani, eu vorbesc cu toti jucatorii, imi place sa fac acest lucru. Pintilii este un jucator cu mare experienta si pot sa spun ca poate fi antrenorul din teren al echipei.



Pentru mine este foarte important sa stiu ce gandeste jucatorul, ce probleme are sau ce nu-i convine. Daca aflu aceste lucruri atunci eu pot lua decizii, sa-i ajut.



Concurenta este benefica la o echipa. Cu cat jucatorii sunt mai apropiati ca valoare cu atat este mai bine, echipa poate sa creasca. Cel care este pe banca isi doreste sa se pregateasca mai bine sa fie titular in urmatorul meci. Eu voi gestiona aceste situatii. Atunci cand esti rezerva este normal sa nu-ti convina. Daca nu ti-ar pasa atunci inseamna ca nu este ok. Jucatorii trebuie sa inteleaga ca eu nu pot baga decat 11 titulari, daca ar fi dupa mine i-as baga pe toti" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.