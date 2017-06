"Sunt obisnuit cu emotiile!" Imagini superbe de la nunta lui Gardos

Nationala are tot mai putini burlaci. S-a insurat si Gardos. Iubita lui ii face concurenta in Anglia. E un model de succes.

Gardos s-a insurat in anul in care s-a intors la nationala. Florin si sotia lui sunt din Satu Mare. Diana e model si l-a urmat pe fotbalist la Bucuresti, cand acesta a jucat la Steaua. Dupa transferul lui Gardos la Southampton, cei doi s-au mutat in Anglia.