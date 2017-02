Sumudica, versiunea MICA!: "Nu ma mai ridic de pe banca, echipa castiga si cu mine asezat!" Ce spune Sumudica de scandalul cu Niculae

Sumudica e sigur ca poate duce echipa din nou in cupele europene. Dupa 1-0 cu ASA, Astra e pe loc de play-off.

Antrenorul campioanei nu ia in calcul sa se impace cu sefii echipei sale. Accepta sa fie amendat si transmite ca-si va schimba atitudinea in timpul meciurilor. Sumudica a stat mai mult asezat in timpul partidei de azi.

"E o victorie normala, imi felicit echipa, e victoria lor. Am avut o sumedenie de ocazii, n-am reusit sa ne distantam. A fost o victorie meritata. Privim cu incredere la urmatoarele jocuri, sper sa facem cat mai multe puncte. Nu ma sperie ca am ratat, se intampla. A lipsit si Alibec, dar nu-i problema, avem jucatori.

Nu mai vreau sa ma manifest cum ma manifestam inainte. Pregatesc meciurile, imi vad de treaba, stau pe banca. Echipa castiga si fara Sumudica in picioare. Din punctul meu de vedere nu exista nicio reconciliere cu clubul. Am un contract pana la 30 iunie. Vin, muncesc, nu fac nimic impotriva clubului.

Ce-si doresc sefii, aia facem. Azi am pregatit echipa cum am putut mai bine. Suntem in grafic, suntem in primele 6, suntem in primavara europeana, ce sa fac mai mult de atat. Mi-as dori ca CFR sa bata Steaua. Si as vrea ca si Dinamo sa bata Viitorul, sa se stranga campionatul. Eu cred ca voi califica echipa in cupele europene si sezonul viitor. Nu ma mai agit. Am doi copii frumosi acasa, o nevasta care ma asteapta, ma vrea sanatos din toate punctele de vedere. Si la cap, si in rest!", a spus Sumudica la Digisport.