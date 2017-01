Sumudica si-a IESIT din minti si a scos echipa din teren! Ce s-a intamplat in ultimul amical al Astrei

Dupa testul cu probleme contra polonezilor de la Pogon, Astra n-a avut liniste nici azi, la amicalul cu FC Zirka din Ucraina.

Enervat de arbitraj, Sumudica a hotarat sa nu incheie meciul. Astra a avut doi oameni eliminati usor, iar antrenorul campioanei n-a vrut ca tensiunea sa se transforme intr-o confruntare fizica.

"Nu stiu ce se intampla, nu inteleg lucrurile astea, meciurile astea amicale. A fost un meci care s-a terminat cu 7 minute mai devreme. Mai bine asa decat sa riscam ceva, sa ne luam la bataie pe teren, pe aici. Boubacar are tibia facuta praf, riscam sa terminam meciul in cinci jucatori. Am inteles o data, de doua ori, dar nu se poate asa la nesfarsit!", a spus Sumudica la Dolce.

