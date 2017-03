GENIAL! Sumudica, mesaj pentru Barcelona: "Felicitari pentru rezultat! Bine, nu stiu cat tin de cald felicitarile de la Sumudica, nu au auzit aia de mine in viata lor"

Superkombat: Visul American! Duminica, 20:00, in direct la Sport.ro!

Sumudica a tinut sa felicite Barcelona dupa meciul istoric cu PSG, in care a intors deficitul de 0-4 din tur si a castigat cu 6-1. Acesta le-a transmis felicitari catalanilor insa si-a dat seama ca acestia... nu au auzit de el :))

"Barcelona e echipa care imi place foarte mult, o urmaresc, sunt ofensivi, imi place, e cea mai buna echipa din lume. Am crezut in sufletul meu de suporter ca pot intoarce rezultatul, dar la 3-1, cand a dat gol PSG, nu am mai crezut, recuosc.

Dar ce sa zic... ii felicit, bravo lor, bine, nici nu stiu cat tin de cald felicitarile de la Sumudica, nu au auzit aia de mine in viata lor, dar zic asa...", a spus Sumudica la conferinta de presa.