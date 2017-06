Sumudica, in sfarsit antrenor pentru stelisti?! :) In ce campionat e gata sa ajunga

Marius Sumudica e gata sa plece din Liga 1.

Fostul antrenor al Astrei negociaza cu turcii de la Karabukspor, care au mai fost interesati in ultimele zile si de Contra sau Edi Iordanescu. Ultimul a ales in cele din urma propunerea Astrei, in timp ce Contra pare si el tentat sa ramana la Dinamo. Sumudica e ultima varianta din Liga 1 pentru Karabuk.



Daca va ajunge la echipa din Superliga turca, Sumudica ii va antrena pe fostii stelisti Latovlevici, Tanase si Papp, dar si pe fostul sau jucator de la Astra, Valerica Gaman.



Karabukspor a terminat pe 11 ultima editie de campionat.