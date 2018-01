Sumudica il ironizeaza pe Meme Stoica: "Vai, ce s-a schimbat Denis asta in doua saptamani!" :) VIDEO

Gigi Becali a prins curaj dupa o discutie cu Mihai Stoica. Din Turcia, Meme si-a anuntat patronul ca Denis s-a transformat peste noapte.

"Meme mi-a spus ca Alibec a venit alt om, cuminte, nu mofturi. A tras tare, n-a mai zis ca e greu. Zambitor, nu suparat. E un alt om, asa mi-a spus Meme", a dezvaluit zilele trecute Gigi Becali.

Anuntul transformarii miraculoase a lui Denis Alibec l-a facut pe Sumudica sa rada.

"Nu stiu, nu vreau sa mai comentez de Denis. Daca isi revine? Pai, am citit chiar azi. L-am vazut cu o tichie in cap si un comentariu acolo, ca, vezi Doamne, cum a venit Denis acum in cantonament. Dar ce s-a schimbat Denis asta in doua saptamani... Asa i-a transmis omu' patronului.", s-a amuzat Marius Sumudica. (min 3:45 in video de mai sus)