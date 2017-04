EXCLUSIV! Sumudica, gata sa lase Astra pentru o RIVALA din Liga I! Cine il vrea pe banca

Marius Sumudica a anuntat ca pleaca de la Astra la finalul sezonului.

Dezamagit de evenimentele din acest sezon, Marius sumudica a decis sa plece de la Astra la finalul sezonului, cand ii expira contractul. Antrenorul campioanei asteapta o oferta din strainatate, insa in acest moment are ca optiune CSU Craiova. Oltenii nu i-au propus prelungirea lui Gigi Multescu si doresc o schimbare din vara pentru a ataca titlul in sezonul urmator. La Craiova, Sumudica ar avea parte de tot ce i-a lipsit la Giurgiu. Oltenii inaugureaza un stadion nou in toamna, au stabilitate financiara, iar suporterii au adoptat in cele din urma echipa construita de primarie in colaborare cu afaceristul Mihai Rotaru.

Craiova mai studiaza si varianta Edi Iordanescu, insa acesta este dorit de mai multe cluburi, intre care si Astra. Fiul fostului selectioner asteapta insa si el oferte din strainatate.