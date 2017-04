Strainul care l-a impresionat pe Hagi dupa doar 350 de minute in Liga I: "A venit modest, dar se vede cine e! Simte golul"

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Gica Hagi se pregateste sa o intalneasca pe Dinamo chiar in ziua de Paste. In urmarirea Stelei, antrenorul Viitorului spera la o victorie, pentru a pastra in continuare aprinsa lupta la titlu.

Hagi e sigur: "Dinamo e o echipa puternica". "Regele" a vorbit inaintea partidei de duminica si despre noua arma a lui Dinamo, brazilianul Rivaldinho. Acesta spune ca a fost impresionat de primele minute ale atacantului in Romania.

Un antrenor care lauda mai rar fotbalistii straini, preferand sa promoveze cat mai multi romani, Hagi spune ca a ramas placut impresionat de atitudinea modesta a lui Rivaldinho.

"Imi place ca a venit modest in Romania si creste de la meci la meci. Daca e samanta de la tatal sau...se vede. Vede golul, il simte, arata lucruri frumoase", a spus Hagi in cadrul une conferinte de presa.

339 de minute a bifat Rivaldinho pentru Dinamo pana acum, marcand doua goluri si oferind un assist.