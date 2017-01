Stelistul care NU POATE sa lipseasca din echipa de titlu! Marele castig al lui Reghecampf in Turcia

Steaua anunta schimbare totala fata de prima parte a campionatului. Titlul si accesul in grupele Champions League sunt obiectivele majore ale noului an.

In Antalya, Reghe a tras tare de jucatorii lui. Alibec si Gnohere incearca sa se adapteze cat mai repede la metodele noului antrenor, dar una dintre cheile jocului Stelei poate veni de la unul dintre fotbalistii vechi din echipa. Dupa ce a fost chinuit de accidentari in 2016, Pintilii pare sa se apropie din nou de cea mai buna forma.

In meciul cu Terek, Pintilii a fost principala sursa de incredere a colegilor in momentele de posesie. Pintilii a fost cel mai cautat de pasele coechipierilor (54) si a dat cele mai multe pase (54). Capitanul Stelei a gresit destinatia de numai 6 ori si a incheiat jocul cu un procentaj de reusita de 90%. Pintilii n-a ratat nicio pasa defensiva (24/24). A fost in top si la pasele date inainte, 29, cu numai una sub Marko Momcilovc. Pintilii a preferat pasele scurte si a ales in doar doua randuri mingea lunga. Ambele tentative au fost reusite, arata cifrele Instat.