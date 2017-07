Steaua si-a lansat noile tricouri de joc. Cum arata echipamentul pentru sezonul 2017-2018 - FOTO

Incepand cu acest sezon, echipa de fotbal FCSB va evolua in meciurile desfasurate pe teren propriu intr-un nou echipament de joc, care este realizat in culorile traditionale ale echipei, rosu si albastru.

Tricoul este de culoare rosie, cu dungi verticale. Gulerul are forma moderna si are integrata o banda de culoare albastra in partea din spate.

Partile laterale ale tricoului au o dunga albastra dintr-un material special. Atunci cand jucatorul se afla in miscare, materialul se intinde pentru a oferi o ventilatie imbunatatita si dezvaluie insertii de culoare galbena pozitionate in interiorul texturii. Nike a folosit aceasta combinatie cromatica pentru a integra in echipament culorile care se regasesc in drapelul national.

Kitul este completat de un sort de culoare albastra si de doua seturi de jambiere realizate in culorile traditionale ale echipei, rosu si albastru, ce prezinta un grafic in zona gambelor.

Noul echipament va fi folosit in premiera in primul meci pe care echipa il va juca sezonul acesta, impotriva echipei FC Voluntari.

TEHNOLOGIA NIKE DRI-FIT

Tehnologia Nike Dri-Fit elimina transpiratia de la nivelul corpului si o scoate in exteriorul tricoului, unde se evapora cu rapiditate. Acest lucru le permite jucatorilor sa evolueze la potentialul lor maxim.

Perforatiile realizate cu tehnologie laser si panourile de mesh ajuta la cresterea performantelor sportive ale jucatorilor prin imbunatatirea circulatiei aerului in jurul bustului atletilor si reglarea temperaturii corporale.