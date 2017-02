Steaua le poate rezolva dinamovistilor ecuatia playoff-ului! Reactia lui Contra dupa victoria cu Craiova

Daca Medias nu bate Steaua, Dinamo e la mana ei in ultima etapa.

Cosmin Contra: "Mai avem multe lucruri de imbunatatit. E foarte importanta victoria asta. Dupa 2-0 am pierdut putin controlul jocului, domnul Multescu a facut o schimbare tactica si ne-a surprins."

"A doua repriza am controlat jocul pana la penalty, apoi a venit si accidentarea lui Dielna, iar eu nu mai aveam schimbari. Dar baietii s-au mobilizat bine in ultimul sfert de ora."

"Daca s-a dat penalty, inseamna ca a fost. Noi trebuie sa fim atenti sa nu mai provocam penalty-uri, pentru ca sunt foarte multe in acest sezon."

"Din partea mea si a staffului meu nu este nicio suspiciune legata de meciul Stelei."

Noi jucam cu sabia deasupra capului la fiecare meci. Aveam 3 finale, am castigat doua. Ne mai asteapta inca una cu Pandurii."

...Despre meciul din Cupa Ligii cu Steaua, pe 1 martie: "Bineinteles, putem rata calificarea, chiar daca avem avantaj de 4-1."

"Voi incerca in aceste zile ca relaxarea sa nu fie prea mare. deocamdata nu am realizat nimic." (DigiSport)

Dinamo e nevoita sa tina cu Steaua in meciul de maine. Are nevoie de un egal, sau o victorie a Stelei, ca sa ramana la mana ei in ultima etapa.