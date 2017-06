Steaua, FARA ALIBEC in primul cantonament. Decizia luata de Dica dupa accidentarea de la nationala

Alibec a ramas in Romania pentru recuperare. Nu va merge deloc in stagiul de lux din Slovacia, dar va reveni la antrenamente pentru al doilea cantonament.

Stelistii il mai vad abia in Olanda pe capitanul lor. Alibec are probleme in zona inghinala si va fi lasat sa faca tratament la Bucuresti. Convocat initial pentru jocurile cu Polonia si Chile, atacantul n-a mai fost luat nici de Daum in lotul Romaniei din cauza acelorasi probleme. Nici ceilalti stelisti de nationala nu merg in Slovacia. Dica ii asteapta pe Nita si Pintilii alaturi de Alibec in cantonamentul din Olanda, cand se vor disputa majoritatea amicalelor dinaintea startului de sezon.

Primul antrenament al Stelei are loc acum. Lipsesc Jakolis, Stancioiu (invoiti), plus Nita, Pintilii si Alibec, care nu vor veni in Slovacia pic.twitter.com/7qC9sAKDfh June 10, 2017