Steaua e in continuare mare favorita, Dinamo si Craiova au cele mai mici sanse. Cum arata COTELE LA PARIURI pentru titlu

Tot Steaua e favorita la pariuri sa ia titlul, desi Hagi a intrat in Play Off de pe primul loc. Dinamo a prins in-extremis calificarea in "finala campionatului", dar nu renunta la titlul dupa care alearga de 10 ani.

Intr-o forma destul de slaba, care a provocat ceva valuri in interiorul clubului, in urma declaratiilor patronului Becali, Steaua este in continuare considerata principala favorita la titlul de campioana. Formatia ros-albastra este urmata de Viitorul lui Hagi.

"Singurul adversar care ne poate pune probleme e Viitorul. Celelalte echipe... nu cred. E razboi-razboi. Viitorul - Steaua e razboiul acum", spunea Gigi Becali in urma cu mai bine de o luna.

Steaua si Viitorul sunt urmate de CFR Cluj si Astra, care le pot aduce pariorilor de 10 ori suma mizata in cazul in care pun mana pe trofeu.

Dinamo si Craiova sunt echipele din Play Off cotate cu cele mai mici sanse.

Cotele la pariuri pentru castigarea titlului

Steaua - 1.75

Viitorul - 3.50

CFR Cluj - 10.00

Astra - 10.00

Dinamo - 12.00

CSU Craiova - 12.00