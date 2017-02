Steaua Armatei, direct in Liga a 3-a?! Noua echipa are voie in Europa! Ce spune Piturca

Steaua Armatei a primit cea mai buna veste de la UEFA. Generalii nu trebuie sa gaseasca un investitor ka sa joace in Europa.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Romanul de la UEFA, Lupescu, spune ca Steaua Armatei poate juca in Europa chiar daca e club departamental.



Lacatus si generalii si-au propus ca in 2021 Steaua sa se califice in cupele europene. Piturca isi doreste ca acest lucru sa se intample mai devreme.



"In conditiile in care multe echipe se retrag din prima liga, din liga a 2-a , nu vad de ce Steaua ar incepe din liga a 5-a", spune Piturca.