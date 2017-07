"Steaua ajunge in Champions League!" Care este marele pariu pentru sezonul viitor: "Becali va lua bani multi pe el!"

Mitica Dragomir este sigur ca Steaua poate reveni dupa 4 ani in grupele Ligii Campionilor.

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mitica Dragomir, este sigur ca Steaua a dat lovitura in perioada de transferuri. Nu doar venirile lui Budescu si Teixeira l-au impresionat, ci si aducerea lui Grecu, cel care a pasat la o reusita in meciul sau de debut.

"Eu cred ca Steaua merge in Champions League. Daca isi pune la punct pregatirea cu jucatorii pe care ii are acum, Steaua ajunge sus, va spun eu. Nu mai trebuie adus nimic, au deocamdata tot ce le trebuie, mai putin accidentarea lui Alibec.



Daca dadeau acatiste nu puteau sa gaseasca un antrenor mai bun ca Dica. In momentul in care l-a adus pe jucatorul de la Pitesti, eu l-am vazut pe Grecu cand era la Pitesti, in Liga a 3-a, si a jucat impotriva echipei a doua de la FC Voluntari. Eu eram conducator la Voluntari. Cand l-am vazut am zis <Hai sa-l luam repede noi! Va ajunge unul dintre cei mai buni fotbalisti>. Nu au trecut 6 luni si au ajuns la Steaua.

Grecu este jucator de mare calitate. Pe el, Becali va lua bani multi. Are ruperi de ritm excelente si are o capacitate mare de efort" a spus Dumitru Dragomir la Sport.ro.