Steaua a mai dat un jucator. Dupa Bourceanu, Golubovic, Aganovic, Tosca si Popa inca un stelist a spus ADIO

Vilceanu a plecat de la Steaua.

Steaua s-a despartit de inca un jucator in aceasta iarna. Becali a trimis la echipa a doua mai multi jucatori, insa doar o parte si-au gasit echipa.

Bourceanu si-a incheiat intelegerea cu Steaua si au plecat in Rusia, Golubovic si Aganovic au fost pusi pe liber, in timp ce Tosca si Adi Popa au plecat la Betis respectiv Reading.

Comunicatul postat pe site-ul oficial al clubului UTA:

Conducerea clubului UTA a ajuns astazi la un acord cu clubul Steaua Bucuresti pentru mijlocasul ofensiv Robert Valceanu. Nascut pe 29 martie 1997, fotbalistul s-a alaturat efectivului pe care antrenorul Laurentiu Rosu il conduce in cantonamentul din Spania.

Junior al Stelei, Valceanu a debutat in Liga I pe 15 martie 2014, intr-un meci cu Gaz Metan Medias, cand a si inscris. La sfarsitul campionatului 2013-2014, s-a bucurat de primul trofeu, titlul national.

A contabilizat 10 prezente pe prima scena in tricoul echipei bucurestene, unde a mai lucrat cu Laurentiu Rosu. Se intampla in sezonul 2014-2015, pe cand antrenorul principal de azi al UTA-ei facea parte din staff-ul lui Constantin Gilca. Atunci, Steaua reusea sa castige ”tripla” Campionat – Cupa Romaniei – Cupa Ligii.

Sezonul trecut, a jucat tot pe prima scena, la FC Voluntari, adversara UTA-ei din al doilea baraj de promovare in prima liga.

Are deja experienta internationala, jucand cu Steaua in UEFA Youth League, dar si cateva minute in Champions League. Component al loturilor nationale Under 17 si apoi Under 19 ale Romaniei.

Robert Valceanu e al treilea fotbalist acontat de UTA in 2017, dupa Dumitru Muntean si Mevlan Adili.