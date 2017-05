Steaua, 95% cap de serie in play-off-ul Ligii, misiuni imposibile pentru Viitorul si Dinamo! Bogdan Hofbauer, despre sansele echipelor romanesti la grupele Ligii Campionilor

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

20 de milioane de euro sau maruntis - asta e miza zilei de azi. Pe langa prestigiul de a iesi campioana, Steaua, Dinamo si Viitorul ard si pentru banii multi care pot veni din grupele Champions League. Stelistii au sanse reale sa ajunga acolo, Dinamo si Viitorul mai mult tanjesc.

Situatia Stelei o voi trata separat. Inainte insa, amintesc ca Dinamo si Viitorul nu vor fi capi de serie nici daca termina pe 1 - si vor juca pe ruta campioanelor, nici daca termina pe 2 - ruta necampioanelor. Vor avea adversari grei si in turul 3 preliminar al Champions League, dar si in play-off. Din fericire, ambele echipe calificate din Romania vor intra direct in turul 3 preliminar. Adica vor avea primul meci pe 25-26 iulie.

Steaua are toate motivele sa viseze la grupe europene. Ce se intampla daca iese campioana?



Steaua va fi 100% cap de serie in turul 3. Vor fi 10 meciuri pe ruta campioanelor si nu exista 10 echipe cu coeficient mai bun ca al Stelei. Printre cei mai grei posibili adversari vor fi: Rosenborg, Hapoel Beer-Sheva, campioana Serbiei (Steaua Rosie sau Partizan), posibil Astana sau campioana Croatiei (daca Dinamo Zagreb pierde titlul si il castiga Rijeka).

Adversari mai lejeri ar fi: Zilina, Vardar Skopje, Hafnarfjardar din Islanda sau campioanele din Ungaria, Albania ori vreo echipa mica ratacita prin turul 3 datorita unei surprize.

Motive de optimism sunt si in play-off. Vor fi 5 meciuri, deci 5 capi de serie. In cazul in care nu vor fi eliminate pe traseu, Celtic, Olimpiakos Pireu si Copenhaga vor fi capi de serie. Al 4-lea loc va fi al lui Salzburg, aproape sigur campioana a Austriei. Steaua se bate pentru ultimul loc de cap de serie cu... destinul. Adica va urmari cu interes maxim campionatul Cehiei. Daca Plzen iese campioana, va fi si cap de serie. Stelistii trebuie sa tina cu Slavia Praga si astfel vor fi GARANTAT capi de serie. Daca nu, trebuie sa se roage ca una din cele 5 sa nu ajunga in play-off.

Exista optimism si pe ulita ceha spre Champions League. Aseara, Plzen s-a incurcat iar si e la un punct de liderul Slavia, care mai are 3 meciuri si program relativ lejer. Plzen mai are doua meciuri.

Sanse mari de tot, deci pentru stelisti sa fie cap de serie in play-off, iar Becali sa astepte tragerea la sorti pentru aproximativ 20 de milioane de euro.

Adversarii din play-off pot fi: Ludogoret, BATE, Dinamo Zagreb, Malmo, Slavia Praga sau campioana Poloniei - e bataie mare acolo, Legia si inca 3 echipe se bat in play-off-ul lor.

Steaua - pe ruta necampioanelor



In turul 3 vor fi 5 capi de serie. Unul e sigur Dinamo Kiev, altul TSKA Moscova sau Zenit. Vicecampioana Belgiei va fi cap de serie. Altul e Ajax (daca nu castiga titlul sau Europa League).

Steaua trebuie sa spere ca Nice sa termine peste PSG si Istanbul BB sa termine pe 2. Sunt sanse undeva sub 10% pentru Steaua sa fie cap de serie. Asa ca noul Manchester City va fi PSG, TSKA Moscova / Zenit, Ajax, Dinamo Kiev, Besiktas / Fenerbahce sau vicecampioana Belgiei.

Daca trece va fi sigura de grupele Europa League. Dar isi va incerca norocul si in play-off-ul Champions League cu adversari grei de tot care pot fi: locul 4 din Anglia (Manchester City / Manchester United / Arsenal / Liverpool), Borussia Dortmund, Napoli / Roma, Porto, Sevilla, sau capii de serie din turul 3: PSG, Dinamo Kiev, Ajax, rusi sau belgieni.

Dinamo si Viitorul vor fi in misiune imposibila pe ruta necampioanelor, cam la fel ca Steaua, insa lor le va fi greu si in caz de vor castiga campionatul.

In turul 3, pot pica cu mai greii: Celtic, Olimpiakos Pireu, Copenhaga, BATE sau Ludogoret. Adversari de dorit ar fi: Garabag, Maribor, Astana, Salzburg, Dinamo Zagreb, Slavia Praga.

Daca scapa de adversarii mai grei in turul 3, pot da peste ei in-play-off. Indiferent care vor fi ele, campioana si vicecampioana Romaniei vor ajunge in grupele Europa League si cu o eliminare. Asa s-a intamplat sezonul trecut: Astra si Steaua au fost eliminate din preliminariile Champions League, dar au jucat in grupele Europa League.

