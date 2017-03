Sta Negoita in calea noului stadion? Anuntul de ULTIMA ORA facut de CS Dinamo! De ce nu poate fi modernizat Stefan cel Mare

CS Dinamo anunta care este situatia stadionului din Stefan cel Mare.

Chiar contractul dintre CS Dinamo si clubul de fotbal sta in calea modernizarii stadionului din Stefan cel Mare, anunta Clubul Sportiv intr-un comunicat eliberat la cererea Radio Dinamo. Mai mult, cele doua parti au procese la Tribunal, iar clubul de fotbal detinut de Ionut Negoita nu a dorit incetarea contractului care sta in calea modernizarii arenei din Stefan cel Mare. Dinamovistii mai au pana pe 31 martie sa isi rezolve problemele, altfel stadionul Dinamo va fi scos din planul de organizare al EURO 2020 de la Bucuresti.



Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti catre Radio Dinamo:

In urma solicitarii dvs din data de 02.03.2017, privind formularea unui raspuns oficial al CS Dinamo Bucuresti, in legatura cu situatia lucrarilor de modernizare ale stadionului Dinamo, va comunicam urmatoarele.

La data de 16.07.2002, intre CS Dinamo Bucuresti si CS FC Dinamo Bucuresti s-a incheiat contractul de asociere sportiva nr. 2640, obiectul acestuia fiind asocierea partilor in vederea sustinerii si promovarii activitatii sportive de performanta a celor doua cluburi si exploatarea eficienta si rentabila a bazei materiale.

Asocierea a avut ca temei legal HG nr. 1086/2000, modificata prin HG 207/2002 si OMAI 256/2002. Mentionam ca nu a existat nicio suprafata concesionata catre CS FC Dinamo Bucuresti. Stadionul se afla in proprietatea privata a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne si folosinta CS Dinamo Bucuresti.

Contractul poate inceta, conform clauzelor acestuia, prin acordul de vointa al partilor, pieirea bazei materiale, in cazul lichidarii CS FC Dinamo Bucuresti sau orice alte cazuri prevazute de lege.

In baza contractului de asociere, FC Dinamo Bucuresti are dreptul sa utilizeze in comun cu CS Dinamo Bucuresti baza materiala prevazuta in Anexa 2 a HG 207/2002, care include si stadionul central. La 17.09.2013, CS Dinamo Bucuresti a procedat la denuntarea unilaterala a contractului de asociere ca urmare a neplatii de catre CS FC Dinamo a unor facturi reprezentând cotele de asociere.

CS FC Dinamo a formulat contestatie impotriva creantei CS Dinamo, sens in care a fost dispusa efectuarea unei expertize financiar contabile, nedefinitivata pâna in prezent, aspect ce face obiectul dosarului 32249/3/2010/02, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti, sectia a VII-a civila.

Prin regulamentul sau de organizare si functionare, CNI realizeaza proiecte de investitii doar pe terenuri degrevate de sarcini, or contractul de asociere dintre CS Dinamo Bucuresti si entitatea privata CS FC Dinamo reprezinta o piedica in calea investitiei.

CS Dinamo a propus societatii CS FC Dinamo incetarea contractului de asociere de comun acord, demers refuzat de CS FC Dinamo Bucuresti.

Modernizarea stadionului de fotbal reprezinta pentru CS Dinamo un obiectiv la fel de important ca si pentru suporterii dinamovisti.

Conducerea clubului incearca sa gaseasca, alaturi de Ministerul Afacerilor Interne, solutiile care sa permita demararea si ulterior finalizarea investitiei. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie insa de un consens mai larg, in care sa primeze interesul sportului".