Spiritul FC Scornicesti reinvie in fotbalul romanesc! Proiect aprobat de Guvern: se face stadion de 12 mil € in Alexandria!

Chiar daca Alexandria are echipa in Liga a 3-a, si nu a existat niciodata o traditie de fotbal mare in orasul lui Liviu Dragnea, Guvernul a aprobat un proiect care presupune construirea unei arene moderne, de 12 milioane de euro, in resedinta judetului Teleorman.

In anul in care Dinamo striga disperata ca vrea "stadion fara pista" , Guvernul anunta ca are bani pentru construirea unei arene, dar nu in centrul Bucurestiului, ci in resedinta judetului Teleorman.

Alexandria nu a avut niciodata o echipa in Liga I, iar acum cea mai buna formatie a orasului se zbate in mediocritate, in Liga a 3-a, dar Guvernul promite ca lucurile se vor schimba in curand.

Visul european e realizabil, intr-un plan cincinal analizat de Ministerul Dezvoltarii.

Ministrul Sevil Shhaideh a anuntat, conform Antena 3, ca stadionul este absolut necesar pentru orasul Alexandria, pentru ca numarul de locuri de pe actuala arena este prea mic.

Textul proiectului de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltarii si poate fi accesat AICI.