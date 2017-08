Sosirea lui Nedelcu nu pune capat cautarilor pentru un fundas. Anuntul facut de un oficial al Stelei: "Mai e nevoie acolo, vom juca multe meciuri"

Sosirea lui Dragos Nedelcu la Steaua nu pune capat cautarilor stelistilor pentru un fundas central. Totusi, fotbalistul de 20 de ani a mai risipit din emotiile lui Dica in privinta unei accidentari ori suspendari a lui Balasa sau Larie.

Stelistii au rezolvat problema defensivei prin sosirea lui Dragos Nedelcu, fotbalist care va fi reprofilat fundas central. Totusi, acestia nu renunta la ideea de a aduce inca un aparator. Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei, a vorbit in aceasta dimineata la Sport.ro.

Duckadam spune ca Steaua ar mai putea incerca sa aduca un fundas central, pentru a fi sigura ca nu va intampina probleme, mai ales dupa ce si-a asigurat si prezenta macar in grupele UEFA Europa League.

"Sosirile lui Nedelcu si Benzar sunt o problema in plus pentru Dica, glumind putin. El are acum un lot foarte valoros si va trebui sa aleaga cele mai bune solutii.



Probabil ca mai este nevoie de inca un fundas central. Vom juca cel putin in grupele UEL, speram sa fie grupele UCL, deci avem meciuri multe si se pot intampla lucruri neplacute, asa cum a fost pana acum accidentarea lui Budescu.

Insa Nedelcu si Benzar pot rezolva multe dintre problemele inceputului de sezon", a spus Duckadam la Sport.ro

"Dica a prins si perioada cu Radoi si cred ca stie despre ce e vorba si care e presiunea. Cred ca a luat in calcul toate variantele inainte de a semna. E normal sa fie presiune la Steaua, pentru ca e cea mai buna echipa, cu cel mai mare buget.

Noi trebuie sa castigam urmatorul joc, pentru a ramane in fruntea clasamentului, apoi sa ne concentram la partida cu Sporting", a mai spus presedintele de imagine al Stelei.