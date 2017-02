Sfatul lui Ionel Ganea pentru Reghecampf! Ce mesaj i-a transmis

Steaua joaca duminica, pe National Arena, cu FC Voluntari.

Ionel Ganea e de parere ca Moke nu ar trebui folosit fundas central.

Reghecampf l-a jucat pe acest post in ultima perioada, in lipsa de alte variante, iar prestatiile congolezului l-au facut pe Becali sa ordone: "Afara din echipa!"

"Pe Moke l-am folosit foarte mult mijlocas la Voluntari. E un jucator defensiv foarte bun, alearga foarte mult, castiga multe dueluri aeriene si fizice unu-la-unu."

"Eu ii ceream doar sa imi faca faza defensiva si sa paseze la jucatorul cel mai aproapiat.", a spus Ganea la DigiSport.

Gigi Becali a explicat in aceasta dimineata, la Ora Exacta in Sport, ca defensiva Stelei va arata diferit dupa transferul lui Pleasca - fostul fundas de la Pandurii va intra in partea dreapta, Balasa va trece in centrul apararii, iar Ovidiu Popescu va deveni mijlocas inchizator. VIDEO