Sepsi se pregateste de Liga 1! Surpriza: in ce oras vor juca meciurile de pe teren propriu

Sepsi Sf. Gheorghe e gata pentru meciurile cu Steaua si Dinamo!

Echipa din Covasna se astepta sa promoveze in liga 1 dupa numai un an de B! Sepsi e acum pe 3 in campionat, insa are un meci mai putin decat UTA. Lupta pentru locul 2, direct promovabil, va fi totala in ultimele etape. Finantatorul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, e convins ca in liga 1 ii va fi mult mai usor sa sustina financiar echipa. Banii din drepturile TV si contractele de sponsorizare cu firme puternice din zona ii vor asigura linistea lui Sepsi, care se va muta la Brasov pentru a juca in A.

"Avem mai multe firme care ne sustin. Primaria si Consiliul Judetean ne ajuta cu 7 miliarde de lei vechi, deci o suma infima pentru liga a 2-a. In liga 1 va fi altceva. Vor veni mai multi bani de la televiziuni, 1.2 milioane de euro, nu ca acum 17 000 de euro. Cum sa nu ne gandim la promovare? Am inceput acum patru-cinci saptamani, cand au venit rezultatele. Ne-au ajutat si celelalte echipe ca au gresit", a spus Dioszegi pentru mdiTv!