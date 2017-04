"Se tot spune ca fac jocuri, ca FCSB... PROSTII!' Ce raspuns a dat Sumudica atunci cand a fost intrebat de ultima oferta a lui Becali

Sumudica la Steaua nu mai e un pariu imposibil!

Antrenorul a refuzat sa comenteze informatiile de ultima ora care anunta ca Becali i-a facut o oferta clara sa preia echipa din vara. Sumudica anunta ca se va implica 100% in munca sa la Astra pana in ultima zi de contract.

"Se tot spune ca fac jocuri, ca nu stiu ce... PROSTII! Numai Prostii! Am zis ca nu vorbesc de arbitraj, dar nu pot sa joc impotriva a 12, 13! Baietii mei isi doresc sa joace fotbal, sa faca spectacol. Ni se da in cap, ce sa mai spun? Nu vreau sa discut de FCSB. Sunt antrenorul Astrei pana pe 30 iunie. Nu tin nici cu Dinamo, nici cu FCSB in meciul de luni. Daca bate maine CFR-ul, se castiga. Impotriva lui FCSB voi juca la fel ca azi, voi incerca sa castig. Eu vreau sa castig toate meciurile. Nu ma mai intrebati de FCSB, vreau altceva!", a spus Sumudica la Digisport.