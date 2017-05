"Se aude ca vine aici!" Reghe isi pregateste terenul pentru PLECAREA de la Steaua! Cine ii vrea locul

"Asa se aude, ca vine aici in Emirate" il da de gol Dan Petrescu pe Reghecampf! Chiar Petrescu ii poate lua locul.

Aproape de Al Wahda, Reghecampf isi cauta casa in Emirate. "Asa se aude aici in Emirate, ca vine la Al Wahda" spune Petrescu.

Dan Petrescu va juca finala Cupei chiar cu echipa care-l asteapta pe Reghecampf cu un salariu de 2 milioane de dolari pe an.

Petrescu se poate intoarce in Romania. Stelistii si oltenii il asteapta!

"Are mai multe oferte ca mine! Urat! Pai, daca semneaza Dan Petrescu, semnez si eu!", a spus Cosmin Contra in gluma.