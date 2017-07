Sarbatoarare sau tristete? In ziua procesului de la TAS, Viitorul are amical de LUX in Elvetia!

Viitorul are sanse mari sa afle miercuri daca ramane campioana sau nu.

Judecatorii de la TAS din Lausanne vor deschide miercuri procesul de stabilire a campioanei Romaniei. Seful celor de la Viitorul a anuntat chiar ca sunt sanse mari ca verdictul sa vina vineri seara, dupa audierile celor doua parti.



Viitorul merge cu toata echipa la Lausanne. Miercuri seara are meci tare cu Marseille, ocupanta locului 5 in sezonul trecut in Franta, scrie Doolce. E ultima partida de verificare inaintea partidei cu Gaz Metan de luni, din prima etapa a Ligii I.