Salomao a patit-o! Dupa ce Rivaldinho si-a pierdut pasaportul, noul mijlocas si-a pierdut telefonul in taxi

Noul jucator al lui Dinamo a avut parte de o experienta neplacuta azi.

Noile transferuri ale lui Dinamo au facut azi vizita medicala insa experienta nu a fost una prea placuta pentru unul dintre ei, Salomao, care a avut parte de un incident in taxi.

Acesta si-a uitat telefonul in masina care l-a adus si, desi reporterii prezenti la vizita medicala au sunat la compania de care apartinea taxiul si au dat inclusiv indicativul masinii, problema nu s-a putut rezolva, telefonul fiind inchis imediat dupa plecarea masinii.

Salomao a fost extrem de afectat de incident, refuzand sa dea declaratii.

Acesta nu este singurul dinamovist care are probleme la venirea in Romania. Rivaldinho si-a pierdut pasaportul si niste bani la scurt timp dupa venirea in Romania. Nici brazilianul nu a reusit sa recupereze bunurile pierdute.