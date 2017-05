"Sa se aduca stenograma Comitetului Executiv". Dezvaluirea unui membru: pentru ce a votat Argaseala cand s-a pus problema egalitatii de puncte

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Stelistii vor titlul la TAS si anunta ca vor merge pana in ultima instanta pentru "a-si face dreptate". Ros-albastrii sustin ca Regulamentul FRF este interpretabil si nu noteaza niciunde ca departajarea in cazul egalitatii de puncte se face doar in urma rezultatelor din Play Off.

Oficialii FCSB sustin ca in ROAF nu s-a facut nicio modificare care sa indice faptul ca, in cazul egalitatii de puncte, trebuie luate in considerare doar rezultatele din Play Off. Acestia vor sa fie luate in calcul si meciurile din sezonul regulat, in care s-au impus de doua ori in fata Viitorului.

"Argaseala a votat in favoarea propunerii departajarii in functie de rezultatele din Play Off"

Desi stelistii reclama acum faptul ca Viitorul a fost declarata campioana pe nedrept, un membru al Comitetului Executiv al FRF sustine ca acestia au votat invers cand s-a pus in discutie aceasta problema.

Auras Brasoveanu, membru al CEx, sustine ca Valriu Argaseala a votat "pentru" atunci cand in sedinta Comitetului s-a ridicat problema departajarii in functie de rezultatele din Play Off.

"Haideti sa va spun un lucru din start. Eu o sa solicit in Comitetul Executiv sa se aduca stenograma sedintei Comitetul Executiv cand s-a modificat regulamentul! Si asta pentru ca atunci cand LPF a venit cu acele propuneri care sa fie cuprinse in ROAF s-a discutat inclusiv de diverse ipoteze, inclusiv cea a meciurilor directe intre doua echipe aflate la egalitate de puncte.

Si atunci s-a discutat si stabilit foarte clar ca se vor lua in calcul doar meciurile directe din play-off! Insusi Argaseala a votat PENTRU, iar propunerile discutate au fost votate in unanimitate! Iar Vali (Argaseala n.red.) stie asta foarte bine! Asa ca eu asta voi propune: sa se respecte ceea ce noi am votat si hotarat la acea sedinta", a declarat Brasoveanu pentru publicatia Fanatik.

Viitorul si FCSB au incheiat sezonul la egalitate de puncte, trupa lui Hagi fiind desemnata campioana pentru ca a avut rezultate directe mai bune in Play Off in duelul direct cu echipa lui Becali.