"Sa le fie RUSINE!" Sumudica stie cine sunt stelistii care l-au anuntat pe Becali ca e BLAT intre Astra si Viitorul

"E blat ordinar la Astra - Viitorul" - i-au scris stelistii lui Becali in timpul meciului care l-a apropiat pe Hagi de titlu. Mesajele au venit chiar de la stelistii care au fost la Astra.

"Mi-au dat mesaje jucatorii si mi-au scris ca e blat. Nu cred. Hagi nu face blat nici daca-i dai Liga Campionilor" - spune Becali.

Sumudica da de inteles ca Alibec, Boldrin si Enache i-au scris lui Becali.

"Daca au facut-o sa le fie rusine, cunosc grupul din careu au facut parte si cu acest grup au ajuns unde au ajuns. Daca nu, e pacatul lui Gigi, mai ales ca e un om credincios si e postul Pastelui. De ce n-ati spus ca e blat la Astra cu West Ham cand am batut si aveam cota 12", raspunde Sumudica.

"Vad ca succesul nostru deranjeaza. Am fost primul club din Romania care i-am pus pe angajati sa semneze pe propria raspundere ca nu fac blaturi si nu joaca la pariuri" - e comunicatul dat de Hagi.



"N-o sa le spun jucatorilor mei: dati-va la o parte in campionat ca se da Hagi in Cupa. Suma pe care o iau daca castiga campionatul e de 300.000 de euro si nu puteam sa dau cu piciorul la 300.000 de euro ca sa ii dau meciul lui Hagi. Pentru ce? Imi da hagi 300.000? Nici pe Hagi nu-l inghit, ca e adversarul meu, eu pe toti cu 5 care sunt cu ei, eu m-as omori cu ei", mai spune Sumudica.