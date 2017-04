S-au modificat COTELE! O mai opreste cineva pe Steaua? Cotele pentru castigarea campionatului

Steaua a reusit trei victorii spectaculoase si a revenit pe primul loc in Liga I.

Dupa ce le-a invins pe Dinamo, Astra si Craiova, Steaua a profitat de infrangerea celor de la Viitorul si a trecut pe primul loc, cu 2 puncte in fata echipei lui Hagi. Pariorii au scazut cota Stelei la castigarea titlului la 1,60 in urma acestor rezultate. Viitorul, cea care a condus campionatul inca de iarna trecuta are acum cota 4 sa devina campioana pentru prima data in scurta ei istorie. Dinamo si CFR au cota 12 sa produca surpriza, in timp ce prabusirea Astrei se reflecta si in cota 20 fixata de pariori pentru castigarea unui nou titlu.

2,55 e cota fixata de pariori pentru o victorie a Stelei la CFR etapa viitoare.