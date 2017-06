"S-a facut, a semnat pe 5 ani!" Cat de putin a putut sa plateasca Steaua pe cel mai NEASTEPTAT transfer al verii

Becali a cumparat un jucator cu echivalentul a doua salarii de-ale lui Alibec la Steaua.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Toma Niga a semnat pe 5 ani cu echipa lui Dica, anunta oficialii Forestei Suceava. Pustiul de 19 ani aduce in Bucovina doar 30 000 de euro. Foresta a pastrat si 15% dintr-un viitor transfer.

"Iari s-a perfectat transferul lui Toma Niga la Steaua. Suma de transfer este de 30 000 de euro plus 15% dintr-un viitor transfer. Poate pare putin, dar cred ca am obtinut maximum. Jucatorul putea pleca si gratis din cauza restantelor financiare pe care el aveam fata de el. Acesti bani vor fi virati in contul clubului, iar de acolo ii vom redirectiona catre finante pentru a mai stinge din datorii", a explicat presedintele Forestei, Andrei Ciutac, pentru Gazeta SV.

Foresta e amenintata cu desfiintarea din cauza unei datorii mai mici de 100 000 de euro catre autoritatile fiscale. Sucevenii au incheiat in genunchi sezonul dupa ce in toamna sperau la promovarea in liga 1. Jucatorii n-au mai primit niciun salariu din luna ianuarie. Foresta nici n-a mai facut deplasarea la Calarasi, pentru meciul cu Dunarea din ultima etapa a ligii a 2-a.



15 000 de euro pe luna castiga Alibec la Steaua