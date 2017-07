Revenirea care il poate determina pe Dica sa renunte la ultimul transfer al verii. "Soldatul Universal" al Stelei trage tare pentru un post de titular

Nicolae Dica a primit intariri serioase in aceasta vara, dar ar mai vrea un transfer. Stelistii au nevoie de inca un fundas central, pentru a oferi o varianta de inlocuire a lui Balasa ori Larie, in cazul in care unul dintre cei doi se accidenteaza sau devine indisponibil in urma unei suspendari.

Problema lui Dica este, insa, aceea ca niciunul dintre fundasii straini trecuti in capul listei de transferuri nu au vrut sa vina la Steaua. Atat Venancio, cat si Joao Afonso au refuzat sa incerce o aventura in Liga I.

Becali spune ca Dica si Mihai Stoica discuta in continuare variante pentru intarirea centrului defensivei.

Totusi, un posibil abandon al celor doi in privinta cautarilor unui nou fundas nu ar fi o tragedie. Insa acest lucru ar insemna ca Dica sa foloseasca o improvizatie pe acest post.

Filip, salvarea lui Dica



In cazul in care Dica nu gaseste inca un fundas central, acesta ar putea apela la un fotbalist revenit in lotul Stelei. Lucian Filip (26 de ani) este unul dintre jucatorii care trag la maximum in cantonamentul din Olanda, pentru a-si recastiga un loc in echipa Stelei.

Filip a avut parte de un an extrem de dificil, acesta stand pe bara din cauza unor accidentari grave. Din acest motiv, el nu a jucat in nicio partida din Liga I in sezonul trecut.

In ciuda greutatilor intampinate in ultimul an, Filip nu a fost insa in pericol sa fie indepartat de la Steaua, oficialii ros-albastrii, precum si patronul Becali avand in continuare incredere in el.

Filip este unul dintre fotbalistii care s-au dedicat complet Stelei in ultimii ani. Acesta a fost in mandatele lui Reghecampf si Galca omul bun la toate, evoluand atat ca mijlocas defensiv, fundas central ori fundas lateral stanga. De altfel, Filip s-a remarcat la Steaua exact prin polivalenta sa si prin usurinta cu care poate schimba posturile chiar si in timpul meciurilor.

De asemenea, Filip este unul dintre fotbalistii care i-au oferit Stelei cea mai frumoasa seara din ultimii ani. Acesta a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei in returul cu Ajax Amsterdam, din februarie 2014, in urma caruia Steaua s-a calificat in optimile Europa League.

Cifrele lui Filip in ultimele sezoane la Steaua



2012/13



Liga I



17 meciuri

7 ca titular

0 goluri

Europa League



5 partide

0 goluri

2013/14



Liga I



12 meciuri

8 ca titular

2 goluri

Liga Campionilor



4 meciuri

0 goluri

2014/15



Liga I



16 meciuri

14 ca titular

0 goluri

Liga Campionilor



6 meciuri in preliminarii

Europa League



4 meciuri in grupe

1 gol

2015/16



Liga I



22 de meciuri

18 ca titular

1 gol

Europa League



2 meciuri

2016/17



A fost accidentat si nu a jucat deloc