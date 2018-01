Revenire surpriza pentru Ionut Rada in Liga I! Cu ce echipa de EUROPA negociaza

Ionut Rada s-a despartit de echipa italiana Fidelis Andria din Serie C.

Ionut Rada s-a despartit pe cale amiabila de clubul italian de fotbal Fidelis Andria, a anuntat echipa de liga a treia pe site-ul sau oficial.

Rada (35 ani) a jucat in acest sezon 20 de partide pentru Fidelis Andria marcand un gol, chiar duminica, in meciul cu Cosenza (1-1). El mai avea contract pana la finalul stagiunii.

''Multumesc pentru aprecieri, chiar inseamna mult pentru mine! A fost un an si jumatate alaturi de Andria in care am investit multa energie si suflet!'', a scris Rada pe Facebook.

Produs la clubului Universitatea Craiova, Rada a mai jucat in cariera sa la Rocar Bucuresti, Rapid Bucuresti, National Bucuresti, Steaua Bucuresti, CS Otopeni, Al-Nasr, CFR Cluj, Karlsruher SC, FC Bari, iar din 2016 evolua la Fidelis Andria.



Ionut Rada negociaza in aceste zile cu CSU Craiova, echipa care cauta intariri in aparare dupa despartirile de Niko Datkovic si Hrvoje Spahija.