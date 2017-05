Replica DURA a Craiovei dupa ce Becali a cerut excluderea: "Stim cu totii apucaturile acestui personaj! Vreti sa stiti de ce nu a fost Ivan titular? Ca sa joace cu FCSB!"

CSU Craiova a emis un comunicat pentru a raspunde la acuzele patronului Stelei, Gigi Becali.

Cei de la CSU Craiova au explicat intr-un comunicat oficial cine au fost juniori introdusi pe teren la partida cu Viitorul, situatie care a dus la un scandal urias dupa ce Becali a cerut chiar excluderea echipei din Liga 1.

"Cu toate ca a depasit de mult timp limita bunului simt, nu o sa raspundem derapajelor unui om caruia, intr-o societate civilizata, nu i s-ar permite sa se manifeste in spatiul public. Din pacate, acest individ a devenit „filonul de aur“ al mass-media din Romania. Nu vom raspunde nici oficialilor unei echipe, FCSB, care in anul 2003 au ocupat abuziv locul in Liga 1 al unei echipe de traditie, Steaua Bucuresti, incercand sa le fure stema si istoria.



Nu putem insa sa ignoram amploarea pe care au luat-o in spatiul public discutiile despre meciul Universitatea Craiova - Viitorul, mai exact despre politica si strategia Universitatii Craiova in privinta abordarii sfarsitului de campionat, pregatirii meciului din Cupa Romaniei, pregatirii noului sezon si nu in ultimul rand de formare si promovare a jucatorilor din Academia clubului. Inca de la reinfiintare, Universitatea Craiova a avut ca scop formarea unei academii care sa sustina principiul ca unul dintre pilonii dezvoltarii trebuie sa fie Centrul de copii si juniori. Avem peste 300 de copii, aproape 50 carora le asiguram casa, masa, scoala si cheltuim peste 500.000 euro anual cu sustinerea activitatii la Academie. De ce am face asta daca nu am crede in ei? Daca nu am crede ca unii dintre ei vor ajunge nu doar la echipa mare a Universitatii, ci la echipa nationala de seniori a Romaniei?



Elocvent este faptul ca, mult inaintea meciului cu Viitorul, Universitatea Craiova detinea si inca mai detine primele doua pozitii in ceea ce priveste cei mai tineri jucatori debutanti in Liga 1, avand trei jucatori in top 10. Au fost doua debuturi la meciul cu Viitorul. Andrei Vlad, 18 ani, titularul postului de portar la echipa nationala U18, care la mai multe meciuri s-a aflat pe banca in Liga 1 ca al doilea portar (inclusiv la meciul anterior cu CFR Cluj), are la activ doua cantonamente cu echipa mare, se afla de un an in lotul de 25, jucator despre care noi credem ca are toate sansele sa devina portarul echipei nationale. si Alexandru Popescu, 19 ani, titularul postului de atacant de la echipa a doua a clubului, aflat pe banca la meciul cu CFR din etapa anterioara, jucator ce se afla in lotul echipei mari incepand cu cantonamentul din Malta, unde a jucat mai mai multe partide, inscriind un gol cu Fortuna Dusseldorf, meci incheiat 1-1.



Observam cu surprindere ca nimeni nu s-a mai indignat la debutul lui Vlad Screciu in Liga 1, la 16 ani, 8 luni si 19 zile, intr un meci cu FCSB, fiind primul jucator nascut dupa anul 2000 care a evoluat in principala competitie din Romania. Nimeni nu s-a indignat cand in meciul tur cu Viitorul a jucat si a contribuit la golul victoriei Jovan Markovici, aflat la al doilea meci in Liga 1, jucator care a debutat in tricoul Universitatii la 15 ani si 9 luni in Cupa Romaniei. Nimeni nu s-a indignat cand Radu Barzan, 17 ani, a fost debutat in semifinala de Cupa Romaniei impotriva FC Voluntari, a jucat cu o etapa inainte cu CFR Cluj, contribuind decisiv la al treilea gol.



Nimeni nu s a indignat cand Andrei Ivan a debutat si a marcat in Liga 1 la 17 ani si 7 luni, intr-un meci cu FCSB, in Ghencea. Sa mai spunem ca Petre este la al doilea sezon in Liga 1, el jucand mai multe meciuri ca titular, inclusiv sezonul trecut. Credeti ca vreodata Universitatea ar debuta un portar in care-si pune mari sperante, intr-o echipa care ar risca nu numai sa piarda, dar si sa primeasca multe goluri? Cu ce moral ar pleca acest junior? Nu, nu numai ca nu am face asta, dar, exceptandu-l pe Andrei Ivan, Stiinta a aliniat cea mai buna echipa in conditiile in care Mateiu era suspendat, Baluta accidentat, Barthe indisponibil de mai multa vreme, Popov operat, Kelic accidentat si schimbat la pauza in meciul anterior.



De ce nu a fost Ivan titular? Simplu, avea deja 3 galbene si la al 4-lea risca sa nu joace cu FCSB. In conditiile in care cunoastem „apucaturile“ unui personaj de a declara inainte sau dupa meci ca da nu stim cate milioane pentru un anumit jucator si in conditiile in care Ivan ar fi primit un cartonas galben riscam ca „formatorii de opinie“ sa declare ca a luat intetionat pentru a nu juca cu FCSB. Din pacate, strategia noastra trebuie sa tina cont si de manipularile care in ziua de azi au devenit cotidiene.



Pe de alta parte, suntem consternati sa vedem ca nimeni nu vorbeste despre declaratia unui oficial al FCSB-ului si fost mare jucator al echipei Steaua, citam: „Am bagat-o pe Dinamo in play-off, acum suportam consecintele”, referindu-se la meciul FCSB cu Medias. Sa intelegem ca aveau si alta optiune pe care o regreta?" scriu cei de la CSU Craiova intr-un comunicat oficial.