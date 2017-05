Replica acida a oltenilor: "Cand se faceau blaturi, lumea zicea ca-i omenie". Mesaj pentru stelisti: "Vaicarelile lor sunt degradante"

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Meciul dintre CSU Craiova si Viitorul, incheiat cu victoria echipei lui Gica Hagi, scor 1-0, a starnit discutii aprinse in Liga I. Oltenii au folosit 4 juniori in primul 11, iar Becali acuza: "Am facut hartie la UEFA, sa fie exclusi pentru ca desconsidera competitia".

Oficial al Craiovei, Marcel Popescu a oferit si el, potrivit ProSport, o replica acida celor care acuza formatia din Banie de "blat". Popescu spune ca "atunci cand se faceau blaturi pe fata, lumea se distra, zicea ca e omenie". Acesta i-a mai intepat pe stelisti, spunand ca se vaicaresc pentru ca nu au fost in stare sa bata Viitorul la Bucuresti.

"Campionatul l-am pierdut mai demult! Aseara s-a pus problema in a fi credibili ca ne aparam corect sansele cu lotul pe care l-am avut. Am reusit acest lucru. Care e problema? Nu avem voie sa folosim juniori? Vocile astea care bat campii ar trebui sa scoata echipa Ajax-ului din Europa. Sau sa nu-i dam campionatul lui Hagi pentru ca foloseste prea multi juniori. Ce inseamna asta? Cu Viitorul am folosit ce am avut la indemana. Cu Dinamo am avut tot lotul la dispozitie. Mi se pare degradant ca FCSB-ul sa se vaicareasca dupa ce au pierdut cu Dinamo sau dupa ce nu au putut sa-i bata pe Viitorul la Bucuresti.

E un meci complicat cu Voluntari. Inainte de Voluntari, avem meci cu Steaua...pardon cu FCSB. Steaua era ieri la Casa Armatei, nu aveau cum sa fie tot ei. Cand se dadeau meciuri pe fata, toata lumea se distra, se vorbea ca e omenie", a declarat Marcel Popescu pentru ProSport.