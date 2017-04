RENASTE PETROLUL? Clubul urmeaza sa fie preluat de o firma care vrea sa cumpere echipa de la Primarie

Petrolul poate renaste din vara.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Sucursala din Romania a grupului francez Veolia, lider mondial in managementul apei, va anunta oficial saptamana viitoare preluarea Petrolului, cu tinta promovarea an de an pana in Liga I, anunta Gazeta.

Petrolul e lider in campionatul judetean Prahova, va intra aproape sigur un barajul pentru promovarea un Liga a 3-a. Echipa va fi preluata de catre grupul francez, care doreste sa achizitioneze si marca Petrolul de la primaria din Ploiesti.

Petrolul este una dintre echipele de referinta din fotbalul romanesc ce se afla in ligile inferioare, fiind nevoita sa o ia de la zero dupa problemele financiare, Rapid, U Cluj, Otelul Galati, FC Arges sau Poli Timisoara fiind de asemenea in aceasta situatie.