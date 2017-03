Reghe, dezvaluiri BOMBA despre plecarea lui Neubert de la Steaua! E pentru prima oara cand spune asta

Laurentiu Reghecampf a vorbit din nou despre despartirea Stelei de Neubert, moment care ar fi cauzat caderea de forma a Stelei.

"In iarna, cand noi am semnat cu Steaua, pana sa intram in pauza din decembrie, Neubert mi-a zis ca Litex l-a cautat. Cand noi am mers acolo, nimeni nu il stia de acolo pe Neubert. In momentul cand patronul nostru a fost inchis, Neubert primea 120.000 euro la inceputul fiecarui an, avansul salariului. V-am spus ca ia mai mult decat orice antrenor din Romania. El a luat cu mine in 3 ani mai mult de un milion de euro. MM s-a imprumutat de bani ca sa ii dea lui avansul. Neubert este pentru mine ca un frate, el a vrut sa se duca la Litex, din cauza problemelor de familie pe care le are, dar nu le spun. El castiga peste 20.000 euro pe luna acolo. El nu a vrut sa ramana la Steaua"

"Neubert, in interviul din ProSport, se referea la Edi ca are caracter, pe Edi il apreciez mult, il respect. I-am zis atat lui Neubert: eu am luat din clauza mea de reziliere pentru el. Sa vedeti ce inseamna sa tii la oameni. Din un milion de euro i-am dat 300.000 lui Neubert sub forma de clauza si am ramas eu cu 700.000 euro. E o clauza in oglinda. Daca ma dai afara, imi dai banii, daca plec, iti dau banii"

"El a fost pe fuga, el a incercat sa fuga din iarna, i-am facut clauza ca sa nu ramana pe afara. Eu nu am facut pentru nimeni ce am facut pentru Neubert. A spus la un moment dat ca a lucrat cu un antrenor care studiaza fotbal de dimineata pana fotbal... nu asta m-a deranjat pe mine, ca il stiu pe Edi Iordanescu. Dar ma deranjeaza ca a iesit cu lucruri care nu sunt adevarate. El a vrut sa plece. El a spus ca nu l-am primit in alea 20 de zile in care putea sa isi dea demisia fara sa plateasca clauza"

"Nu e adevarat ca absenta lui e motivul pentru care Steaua arata asa. In capul listei mele era Marian Lupu. Am vorbit cu Neubert si l-am intrebat pe cine recomanda, daca el va pleca. Mi l-a dat si el pe Marian Lupu."

"Lucrurile astea cu alcoolul s-au dus prea departe. Nu exista asa ceva si nu a existat niciodata. Sa-l sunati pe Viorel Paunescu, a stat cu mine la masa pana la 12 noaptea, sa va spuna. E prea mult. Sa apari in Anglia, pe prima pagina. Puneti un bautor de vodka, dupa ce a baut, pe banca, sa vedeti ce reactii are. Ca sunt rosu la fata? Pai sunt rosu, de la nervi!"

"Eu nu o sa-l contrazic niciodata pe patron, dar eu sunt Reghe si eu raspund pentru ce se intampla. Niciodata nu am ascuns faptul ca el face transferuri, eu si MM propunem jucatori. Nu pot eu sa hotarasc pe banii lui", a declarat Laurentiu Reghecampf la DigiSport.