Reghe a PLECAT din stadion la pauza meciului: "Du-te, ma, de aici"! Unde a urmarit repriza a doua

Laurentiu Reghecampf a parasit stadionul din Giurgiu la pauza.

Suspendat pentru ultimele 2 etape, Laurentiu Reghecampf a urmarit prima repriza a meicului cu Astra de la tribuna oficiala. Antrenorul Stelei a fost surprins de camere in prima repriza in timp ce comunica prin telefon cu MM Stoica, cel care ii transmitea mai departe indicatiile secundului Stelei.

La pauza, Reghe a parasit stadionul si a mers in parcare, acolo unde a fost urmarit de camerele de luat vederi ale televiziunilor care transmit meciul.

"Du-te, ma, cu camera. Gata, ai filmat, e ok, ce-ti mai trebuie? Ce faceți, ma? Alo! Da-i afara, te rog (n.r. adresandu-se unui steward). Haideti, va rog, ce naiba, nu pot sa stau linistit?”, a reactionat Reghe.

Antrenorul Stelei nu s-a mai intors in stadion. A urmarit partida din autocar, acolo nu putea fi filmat. Regulamentul interzice antrenorilor suspendati sa comunice cu oamenii de pe banca in timpul partidelor, insa aceasta regula este de obicei driblata in diferite moduri.

In trecut, Sumudica a profitat de faptul ca vestiarele de la Giurgiu sunt in afara stadionului si a mers la pauza la jucatorii sai.

Antrenori faimosi precum Mourinho s-au ascuns chiar si in cosul de rufe pentru a le putea vorbi jucatorilor la pauza partidei cand era suspendat.

Captura Digi