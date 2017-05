"Reconstruim echipa!" Ultima ora: ce se intampla cu Budescu din sezonul viitor

Astra pregateste deja noul sezon!

Presedintele Dani Coman lasa de inteles ca nu exista nicio sansa de prelungire a contractului cu Sumudica, dar spune ca mai multi dintre jucatorii importanti vor continua la Astra. Budescu, Silviu Lung, Ionita si Sapunaru vor continua la Giurgiu. Coman s-a suparat si pe Laurentiu Reghecampf, care a sugerat ca jucatorii Astrei n-au jucat la potentialul lor maxim in meciul cu Viitorul, pierdut cu 3-2.

"Am vazut declaratia lui Reghe, mi se pare totusi deplasata. Reghe ma cunoaste, stie ca nu voi participa niciodata la blaturi. N-am intrat in fotbal sa fac blaturi. Daca ei sunt obisnuiti cu asa ceva, sa discute cu altcineva. Sa-si vada de treaba lor. Declaratia pe care a dat-o e total deplasata. Ma intereseaza mai putin ce se intampla intre Steaua si Dinamo. Am fost si eu nemultumit de atitudinea unor jucatori. Sunt convins ca va fi la fel si de acum inainte, pana la finalul campionatului. Nu mai exista motivatia pe care o au in Cupa Romaniei.

Pe de o parte ii inteleg, pe de alta parte nu. Si eu am fost jucator de fotbal, stiu prin ce trec multi dintre ei. Ultima impresie conteaza. Sunt jucatori de care ne vom desparti, evolutia lor de acum va conta pentru transferul lor ulterior. Nimeni nu va lua un jucator care nu are o atitudine profesionista. Sunt foarte dezamagit de unii jucatori. Din punct de vedere financiar, suntem mult sub ceea ce ii pot oferi alte echipe lui Sumudica. Are variante si din strainatate, si din campionatul nostru... Ce sa faca Sumi daca Rapidul nu mai exista, sa se lase de antrenorat? Trebuie sa se gandeasca la el, la faptul ca la Steaua poate sa faca performanta. Trebuie sa se gandeasca doar la el si la familia lui.

Vor ramane la Astra jucatori cu experienta: Sapunaru, Budescu, Silviu Lung, Ionita, vom construi echipa in jurul oamenilor care isi doresc sa fie aici!", a spus Dani Coman la Digisport.