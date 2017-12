Razboiul golgeterilor din Liga 1! Gnohere nu e interesat sa-l invinga pe Tucudean: "Vreau doar sa fiu campion cu Steaua Bucuresti!"

Stelistii se lupta pentru campionat, dar si pentru titlul la golgeteri.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Bizonul si Tucudean sunt cei mai buni marcatori si vor fi adversari in ultima etapa a anului, la derbyul dintre stelisti si campioana Viitorul.

Rusescu e singurul stelist care a castigat titlul de golgeter al Romaniei in ultimii 15 ani. Rusescu a marcat 21 de goluri in 2013. Bizonul are 12 reusite in acest sezon.

"Obiectivul pentru mine e sa fiu campion cu Steaua Bucuresti. Apoi daca sunt cel mai bun marcator, as fi bucuros" a spus Gnohere.

Tucudean a dat doar 3 goluri in sezonul in care a luat titlul cu stelistii. Acum are 11 la Viitorul si se va bate cu Bizonul in derbyul ultimei etape din 2017.