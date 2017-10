Raspunsul lui Miriuta atunci cand a fost intrebat de parcursul perfect al Stelei in grupele UEL: "Sincer va zic, NU POT! La altii ma uit cu drag"

Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, ii felicita pe rivalii stelisti pentru parcursul din grupa de Europa League, dar spune ca nu se poate uita la meciurile lor.

Miriuta nu se uita la meciurile stelistilor din Europa. Acesta spune ca nu ii place sa ii urmareasca pe ros-albastri, dar ca o face cu placere atunci cand joace CFR, Craiova sau Viitorul.

Antrenorul dinamovist a vorbit si despre situatia echipei sale, care va intalni Botosani si Viitorul in urmatoarele doua meciuri din Liga I. Intre cele doua partide va avea loc si cea cu Aerostar Bacau, din Cupa Romaniei.

"Suntem pe loc de Play Off si vrem sa ramanem acolo. Sanse? Putine, multe, eu am incredere in grupul care e acum si nici nu ne gandim la altceva decat sa ramanem in Play Off.

La ora actuala nu avem nicio sansa la titlu. Eu sunt un tip realist, nu vreau sa bag in ele pentru suporteri. Momentam, nici nu avem voie sa vorbim despre castigarea campionatului.



Urmeaza niste partide foarte-foarte important, in special cel cu Botosaniul, de care ne despart 4 puncte. Doamne, fereste, bat in lemn, sa pierdem! Sunt ca niste finale si trebuie sa trecem cu bine de ele.

Ne trebuie 6 puncte, dar si 4 ar fi bine, tinand cont ca la Botosani se castiga greu.

Eu nu ma uit la meciurile Stelei in Europa. Normal, nu-mi convine ca rivala noastra este unde este, dar ii felicit. Ma uit la meciurile lor doar cu 2-3 saptamani inainte sa jucam cu ei. Nu-mi place sa ma uit la partidele lor! Daca joaca CFR Cluj ma uit cu drag, la Craiova ma uit cu drag, la Viitorul la fel. Asa sunt eu", a spus Vasile Miriuta intr-un interviu acordat editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor.