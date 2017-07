Pustiul ANONIM care a impresionat in amicalele Stelei! Dica l-a adus cu el de la Pitesti si poate da lovitura

Steaua nu mai are nevoie de Morutan, iar locul de U21 al lui Dennis Man e amenintat serios.

Dica l-a adus cu el de la Pitesti pe tanarul Razvan Grecu, 19 ani, jucator ce poate juca atat ca mijlocas ofensiv cat si ca atacant. "Dica a insistat mult pentru Grecu! De fiecare data cand vorbeam cu MM la telefon imi spunea sa-l luam pe Grecu. Am zis: bine, ma, il luam! Am dat 30.000 de euro pentru imprumut pe un sezon", a spus Gigi Becali.

Se pare ca ideea lui Dica a fost una buna. Grecu a jucat in linie cu BUdescuu si De Amorim contra celor de la Bereven si a dat o pasa de gol. Tanarul mijlocas s-a inteles bine cu colegii sai si s-a integrat perfect in jocul de pase promovat de Dica la Steaua. Daca va continua asa, Grecu va putea avea loc garantat de titular la Steaua. Dennis Man era favorit pentru postul de U19, insa atacantul adus de la UTA nu a impresionat pana acum in meciurile din Olanda.

Steaua trebuie sa plateasca 300.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Grecu de la Viitorul, clubul de care apartine.

Pasa de gol data de Grecu pentru Budescu.