Promisiuni in desert! Reghe pleaca dupa munti de bani, Sanmartean asteapta si acum dolarii de la Al Ittihad. Cati bani are de primit

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Laurentiu Reghecampf e pe cale sa accepte al doilea mandat de antrenor in zona araba, dupa experienta nefericita de la Al Hilal.

Miza e clara, muntii de bani promisi de arabi, dar experientele romanilor in acea zona, in ultimii ani, nu au fost intotdeauna cele mai placute.

Sunt cluburi care nu isi onoreaza promisiunile, iar Keseru, Pintilii si Sanmartean au avut probleme cu contractele.

Conform ziare.com, Lucian Sanmartean isi asteapta si acum prima de instalare promisa de Al Ittihad in ianuarie 2015, adica 350.000 de dolari.

La 37 de ani, Sanmartean a ales sa revina in zona araba, si evolueaza in prezent in Arabia Saudita, la Al Tawoon.