Probleme de ULTIMA ORA pentru Albin! Marea lovitura a lui Dinamo din acest sezon intarzie sa apara in Romania

Juan Albin isi amana venirea la Dinamo!

Anuntat ca marea lovitura din aceasta vara a lui Dinamo, Albin intarzie sa apara in Stefan cel Mare. Jucatorul are probleme cu actualul sau club, Veracruz din Mexic. Albin mai are contract pana in iarna si nu se intelege cu mexicanii in privinta rezilierii contractului pentru ca mai are niste restante financiare importante de recuperat.

Negoita vrea sa-l faca pe Albin cel mai bine platit jucator din lot, cu un salariu de 15.000 de euro pe luna plus bonusuri.

Albin a transmis insa ca nu stie cand va ajunge in Romania sa semneze contractul, scrie Gazeta Sporturilor.

"Asteptam sa incheiem contractul cu Veracruz", a anuntat si impresarul sau.