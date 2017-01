Primul stelist care si-a gasit echipa dupa ce a fost dat afara. Cu cine semneaza Aganovic

Adnan Aganovic nu mai face parte din planurile Stelei.

Jucatorul nu pleaca in cantonamentul din Antalya, iar clubul i-a transmis ca va fi chemat la discutii pentru rezilierea contractului care expira in vara. Aganovic nu intra in panica. Are variante sa-si continue cariera in strainate, dar si in Liga 1. Gazeta Sporturilor scrie ca mijlocasul croat e la un pas de revenirea la Viitorul, unde a mai jucat sezonul trecut. Relatia foarte buna cu Hagi il face pe Aganovic sa puna pe primul loc oferta Academiei, implicata in acest sezon in lupta pentru titlu.

Hagi l-a lasat pe Aganovic sa plece liber de contract la AEL Limassol, in ianuarie 2015. In vara, fotbalistul s-a intors in Liga 1 pentru a semna cu Steaua.