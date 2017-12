Presiunea e pe Steaua! CFR-ul a trecut primul hop al finalului de an si asteapta meciul rivalei: daca stelistii se incurca, clujenii incheie 2017 pe locul 1. PROGRAMUL

CFR Cluj a invins-o cu 3-0 pe FC Voluntari, in deplasare, si s-a distantat provizoriu la 8 puncte de rivala Steaua. Clujenii lui Petrescu au 46 de puncte, in timp ce stelistii lui Dica sunt la borna 38. CSU Craiova e a treia, cu 36 de puncte. Atat Steaua, cat si Craiova au cate un meci mai putin.

Victoria adusa de Omrani, Deac si Paun pe terenul Voluntariului a dus-o, cel putin provizoriu, pe CFR la 8 puncte de Steaua si la 10 de Craiova. Clujenii asteapta acum meciurile rivalelor! Oltenii intalnesc astazi, de la 20:45, campioana en-titre Viitorul, in timp ce stelistii se vor duela duminica, de la 20:45, cu Juventus Bucuresti.

La 8 puncte in spatele CFR-ului, stelistii sunt obligati sa o bata pe Voluntari pentru a ramane in proximitatea liderului. Daca se vor incurca, acestia isi vor spulbera si sansele matematice de a incheia anul 2017 pe prima pozitie, chiar daca cele teoretice nu sunt de partea lor, CFR avand un meci destul de usor in etapa urmatoare, cu ACS Poli.

Programul primelor 3 clasate

CFR

9 decembrie: CFR - ACS Poli Timisoara

16 decembrie: CSU Craiova - CFR Cluj

Steaua

3 decembrie: Steaua - Juventus

10 decembrie: Botosani - Steaua

17 decembrie: Steaua - Viitorul

+

7 decembrie: Steaua - Lugano, in Europa League

CSU Craiova

2 decembrie: Craiova - Viitorul

10 decembrie: Gaz Metan - Craiova

16 decembrie: Craiova - CFR Cluj