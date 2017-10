Povestea pustiului de 16 ani care a impresionat la debutul pentru Steaua: "Cei de la Craiova ne-au tratat mizerabil"

Emilian Pacionel are 16 ani si a debutat aseara la Steaua in meciul cu Sanatatea Cluj, castigat cu 6-1.

Necunoscut inainte de meci, pustiul adus de Steaua de la Craiova a intrat la pauza si a fost aproape sa inscrie.

Emilian a ajuns la Steaua impreuna cu fratele sau, Cristinel Stefan, care are 18 ani. Ambii au plecat dezamagiti de la CSU Craiova, iar tatal sau a jurat ca fiii sai nu vor mai juca in Banie. Anamaria Prodan i-a dus pe cei doi la Steaua, iar acum cel mic a intrat in istoria clubului.



"Imi duceam zilnic copiii cu masina la Craiova, la antrenamente, dar acolo am fost umiliti. Cei de la CS U s-au comportat mizerabil cu copiii mei! Antrenorii nu-i bagau in seama, nu le dadeau echipamente. In vara, i-am contactat pe avocatul Dan Idita si pe Anamaria Prodan, asa am ajuns la Steaua.

Craiova era echipa noastra de baza, dar de mici mi-am dus copiii la majoritatea meciurilor Stelei in Europa. Steaua e echipa noastra de suflet. De Craiova sa nu mai aud!

Am ajuns cu Dan Idita si Anamaria Prodan la domnul Gigi Becali, care s-a comportat admirabil. M-a intrebat cati bani vreau, i-am spus ca imi doresc doar ca baietii mei sa joace fotbal. Am facut 4 imprumuturi la banci ca sa-i tin, i-am crescut cu bani din agricultura si am insistat cu ei, pentru ca stiu ce potential au. Am doi copii cuminti, nu ies din cuvantul meu, am incredere ca vor ajunge cineva in fotbal. Prin ce greutati, piedici puse, am trecut ca sa reusesc cu ei numai eu stiu. Am destule deja cat sa scriu o carte", a povestit Dumitru Pacionel in Gazeta Sporturilor.



"Pacionel are 16 ani, figura unui copil de 9 ani si vede fotbalul ca un fotbalist bun de 30 de ani. A avut o evolutie entuziasmanta. Cand am fost prima oara sa-l vad cu Dica la juniori, parca il priveam pe Florin Cernat", povestea MM aseara dupa meci.

"N-am putut sa dorm in seara in care am aflat ca vin la echipa mare!". spunea Pacionel dupa meci la ProX.