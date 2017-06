Povestea celui mai tare tatuaj din Liga 1! Motivul emotionant pentru care Novac de la Voluntari si-a tatuat o minge

La Voluntari, fotbalistii petrec si acum pentru Cupa castigata in urma cu o luna. Le-a dat voie si Niculescu! Antrenorul Voluntariului a facut 41 de ani si a dat el berea!

Novac si-a tatuat cupa pe brat.



"Am avut o copilarie mai amarata. Am o singura poza cu mingea si am decis ca acea poza sa mi-o tatuez. Bineinteles, si trofeul pe care l-am castigat de curand", spune emotionat fotbalistul.



Novac a dat gol in ultimul amical al Voluntariului, 6-0 cu Bragadiru. Dupa meci, fotbalistii au iesit la bere impreuna cu Niculescu. A implinit 41 de ani!



"Normal ca fac cinste in vestiar, dar nu prea mult pentru ca avem treaba!", anunta antrenorul.